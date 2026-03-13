双子の母であるタレントの中川翔子が１３日放送のＴＢＳ系「ひるおび」に生出演。ゲストの三つ子パフォーマーに興味津々で質問攻めにした。

中川はスタジオに登場した佐藤三兄弟による息のあったシンクロパフォーマンスに感動。「すごすぎる！！お母さんの気持ちで見てました。双子育てて大変なんですけど、三つ子なんて異次元すぎて。しかもイケメン。推しになりました」と興奮を隠せなかった。

「もうお母さんにノーベル賞あげたいくらい。聞きたいことしかないんですよ」と３人を質問攻めに。妊娠中の体験をもとに、「お母さんのおなかってどんな感じでしたか？双子でも爆発しそうなくらい、大きかったんですけど」と疑問をぶつけると、ＭＣの恵俊彰は「それは見てないでしょ！！」とツッコミ。３人は「６キロを抱えてたので」「一人２０００グラムぐらいで生まれたので」と冷静に返答した。

完全にママの顔となった中川は、「それぞれが別々の行動し出すのって、いつ頃だったんですか？」と子育ての参考になりそうな質問。「中学生の頃だって、母は言ってました」「思春期になると、一人として見られたい気持ちが強くなって」と答えをもらうと、感心した様子だった。

中川は２０２３年４月に一般男性と結婚。昨年９月に第１、２子となる双子出産を公表した。