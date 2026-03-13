東京湾の屋形船「鮨 おりがみ」が、20時30分出航のナイトディナーコース開始
屋形船「鮨 おりがみ」は3月9日、インバウンド需要に対応し、20時30分出航の「ナイト・プレミアム・コース」を開始した。
鮨 おりがみ Night Cruise
同社では東京湾を舞台に、伝統的な江戸前鮨を屋形船で提供している。今回発売開始した「レイトタイム・ディナー」は、ミシュランガイド東京一つ星を獲得した「銀座 鮨むらやま」店主・村山大作氏が監修した寿司を、夜景とともに楽しめる。
銀座 鮨むらやま監修おまかせコース
献立には名門仲卸から仕入れる天然本まぐろやホタルイカ、真鯛など、春の息吹を感じさせる厳選素材が並ぶ。
鮨 おりがみ 車海老
わずか8席のプライベート空間で、熟練の職人が一貫ずつ握るパフォーマンスを間近に愉しみながら、極上の寿司が楽しめる。乗船時にはウェルカムドリンクのサービスも提供する。
ウエルカムドリンク
料金は2万7,500円(税込)(1名あたり)。別途、乗船チャージ(5,500円)とサービス料10％をが必要。
