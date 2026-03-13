鳴門のおにぎり専門店が2周年感謝祭、ばくだんおにぎりや限定メニュー登場
道の駅くるくる なると(徳島県鳴門市)内の「うまいんじょおにぎりとみそ汁」は3月7日、開業2周年を記念した感謝祭を開始した。期間は3月15日まで。
徳島オールスターおにぎり 阿波黒牛贅沢むすび
同店では、徳島県産のお米「あきさかり」を毎日店内の羽釜で炊き上げ、鳴門、徳島県食材にこだわったメニューを提供している。期間中は、開業2周年を記念した限定メニューを販売する。
「徳島オールスターおにぎり」は、阿波黒牛贅沢むすび(486円)、鳴門わかめ 焼きもろみ味噌むすび(324円)、阿波うなぎむすび(990円)、徳島蓮根シャキシャキむすび(324円)の4種。
徳島オールスターおにぎり 鳴門わかめ 焼きもろみ味噌むすび
徳島オールスターおにぎり 阿波うなぎむすび
徳島オールスターおにぎり 徳島蓮根シャキシャキむすび
直径22cmにおよぶ予約制の「ばくだんおにぎり」(3,980円)は1日5個限定で販売する。
ばくだんおにぎり
1日20個限定の「阿波しらすおにぎり」(200円)も販売する。
阿波しらすおにぎり
人気の唐揚げからは、「なる唐すだち塩」「なる唐ハニーマスタード」「なる唐チリソース」の3種の味が新登場する。
左から) すだち塩・ハニーマスタード・チリソース
公式インスタグラムでは、おにぎりと惣菜の組み合わせを募るキャンペーンを実施し、抽選でオリジナルギフトを贈呈する。
