´äÅÄæÆµÈàÄ¶¸·¤·¤¤á¥¿¥¤¤Î¸½Ìò·³¿Í¤Ç¤¢¤ë²¦¼Ô¤ò·Ù²ü¡ÖÀ¸ÊªÅª¤Ë¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡·³¿Í¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£³ÂçÀ¤³¦Àï¡Ê£±£µÆü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬£±£³Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡££×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È£Ã£Ð¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¡¼¥È¡Ê£³£µ¡á¥¿¥¤¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ±µé£²°Ì¡¦´äÅÄæÆµÈ¡Ê£³£°¡áÄë·ý¡Ë¤Ï¡¢²¦¼Ô¤¬¥¿¥¤¤Î¸½Ìò·³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦²¦¼ÔÊÖ¤êºé¤¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»ÃÄê²¦ºÂ¤â´Þ¤á¤Æ£±£¹ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Àï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤·³¤ÎË¹»Ò¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸½Ìò¤Î·³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎ¦·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤·³¤Ï¸·³Ê¤µ¤È²á¹ó¤Ê·±Îý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃêÁª¤ÇÄ§Ê¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤¬µã¤Êø¤ì¤¿¤êµ¤Àä¤¹¤ë±ÇÁü¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£¥¿¥¤Î¦·³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´äÅÄ¤â¡ÖÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¯µ¬Î§¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥¤¥¹¡¼¡Ê¥¿¥¤¸ì¤Ç¶¯¤¤Àº¿À¡¢Æ®Áè¿´¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¿¥¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÏ·¤«¤¤¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÎ®¤ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¥à¥¨¥¿¥¤£²Âç²¦ºÂ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼¤Ç¤â²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥à¥¨¥¿¥¤¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿´äÅÄ¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡Ö¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀ¸ÊªÅª¤Ë¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤à¥Á¥ã¥¤¥¹¡¼á¤òÈ¯´ø¡£²¦¼Ô¤¬¡Ö£²¤«·î£³¤«·î¤«¤±¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¡£´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢´äÅÄ¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¼«Ê¬¤Ï£´¤«·î´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤â¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áê¼ê¤ò¾å²ó¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¥¸¥à¤ÎÉÍÅÄ¹ä»ËÂåÉ½¤Ï¡Ö´äÅÄ¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¨¤Ð¶¯¤¤¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¤«¡£