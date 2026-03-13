スヌーピーとハグ！スヌーピーミュージアムで新企画「ふかふかミュージアム」開始
スヌーピーミュージアム(東京都町田市)は3月7日から、スヌーピーたちとの触れ合いを楽しめる新企画「ふかふかミュージアム」を開始した。
ふかふかきょうだい
エントランスには、スヌーピー、ベル、オラフ、アンディ、スパイク、マーブルスとハグや写真撮影ができる巨大な柱「ふかふかきょうだい」が登場。2階には、寝転んで「ピーナッツ」のコミックを読んだり、スヌーピーのカプセルマシンを楽しめる「ミニふかパーク」を新設した。
ミニふかパーク
スヌーピーのカプセルマシン
館内には触って楽しめる「きょうだいたちのふかふかレリーフ」や、企画展「Together with LINUS みんなのライナス」と連動した「安心毛布」風のフォトスポットなど、ミュージアムの至るところに「ふかふか」なスヌーピーたちを感じられる要素を盛り込んた。
きょうだいたちのふかふかレリーフ
Together with LINUS みんなのライナス フォトスポット
パーク内では缶バッジ製作のワークショップを毎日開催するほか、隣接するカフェでも連動メニューを販売する。
「ふかふかミュージアム」企画連動メニュー
同時開催の企画展「みんなのライナス」でもふかふかの手触りを楽しめる装飾を用意した。
