カーリング男子で２０２５年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クラブが、世界選手権（現地時間２８日開幕、カナダ）に向けての展望を語った。

世界選手権前最後の実戦となる軽井沢国際選手権初日（１３日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選ではコンサドーレに６―５で敗戦。第１エンド（Ｅ）に３点を先取したが、中盤以降は苦しい戦いを強いられた。サードでスキップの山口剛史は「前半の４Ｅはこっちの流れだった。もっとプレッシャーをかけてスチールを狙いたい場面もあったけど、ミスがあったので流れをつくれなかった」と悔しさをにじませた。

昨年１２月の世界最終予選ではあと一歩のところで敗れ、ミラノ・コルティナ五輪出場を逃した。４年後にフランス・アルプス地方で開催される五輪でのリベンジを目指す上で「（日本の男子は）過去２大会しか予選を突破したことがない。その壁をまずしっかりと超えて、チームとしても超えて、まだ日本（の男子）としてもメダルは取ったことがない。その領域にこの４年でいかなきゃいけないので、第一歩としてチャレンジしたい」と力強く語った。

フォースの胗沢李空は「五輪で金を取るという目標はずっとある。そこから逆算すると、五輪でメダルを取っているチームは安定して世界選手権でプレーオフに進んでいる。自分たちが五輪で金を目指すには一つプレーオフ進出はいい目標になってくる」と分析した。悔しさを味わった一戦から約半年。４年後へ向けて新たなスタートを切る。