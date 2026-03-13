通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．３％に上昇、スポットで上下双方のリスク台頭 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．３％に上昇、スポットで上下双方のリスク台頭



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 11.32 10.27 9.79 10.00

1MO 9.93 8.11 8.74 8.32

3MO 9.86 7.54 8.86 8.07

6MO 9.85 7.38 8.97 8.11

9MO 9.89 7.37 9.05 8.19

1YR 9.77 7.37 9.06 8.19





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 10.35 15.18 10.18

1MO 9.26 11.75 8.57

3MO 9.53 10.96 8.26

6MO 9.70 10.69 8.29

9MO 9.80 10.60 8.36

1YR 9.77 10.41 8.31

東京時間16:30現在 参考値



ドル円１週間は１１．３％へと上昇している。中東情勢の激化で有事ドル買い圧力が高まるなか、ドルコール需要が喚起されている。一方、ドル円スポットは一時159円台後半と介入危険水準に達しており、当局の対応次第では一気に円高が進む可能性もある。一定の円コール需要もあるようだ。

