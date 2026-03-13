¥Æ¥ìÄ«¡¦ ¾¾²¬¼ëÎ¤¥¢¥Ê¡Ö¾ÆÆù¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÂç¥é¥¤¥¹¡×¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±¶É¡¦¾¾²¬¼ëÎ¤¥¢¥Ê¡Ê24¡Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Î¸µµ¤¤Î¸»¤Ï¡Ø¿©¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤´ÈÓ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¾ÆÆù¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ØÂç¥é¥¤¥¹¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¢È¬Ê¬ÌÜ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤2026Ç¯¡ØÃæ¥é¥¤¥¹¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÀ¹¥é¥¤¥¹¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¼ëÎ¤¤Á¤ã¤óÂç¿©¤¤¡©¤Ê¤Î¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤ÆËèÄ«´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¥¢¥Ê¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç¶µÍÜ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢4ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Á9¡¦55¡Ë¤Ï¡¢Æþ¼ÒÅöÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£