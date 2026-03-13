¿åÃ«È»»á¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦Ë«¾Þ¶âÏÀÁè¤ÇGACKT¤Ë´¶¼Õ¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØÂîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ë¤Î¿åÃ«È»»á¡Ê36¡Ë¤¬13Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÎË«¾Þ¶â¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç¡¢»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¥Ú¥¢¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£½êÂ°Àè¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Ï2000Ëü±ß¤º¤ÄË«¾Þ¶â¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³Û¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²Î¼êGACKT¤À¤Ã¤¿¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ë2000Ëü±ß¡£¾Î¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡¢¡¢¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ÆÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶â³Û¤ÏÄã¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¿åÃ«»á¤âÈ¿±þ¡£¡Ö2000Ëü¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Ç¯´Ö¤Ç2000Ëü¤Î²¿½½ÇÜ¤âÆü¡¹¤ÎÎý½¬Âå¡¢¥³¡¼¥ÁÂå¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Âå¡¢¿©Èñ¡¢²ÈÄÂ¡¢±óÀ¬Èñ¤Ê¤ÉÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÃ«»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÈÆ±¤¸ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¡£º£¤âÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£GACKT¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖGACKT¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°Â¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤ÎÉéÃ´¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¤¤ª¶â¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ï¡¼¤Ã¤È¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤â¡¢2023Ç¯¤Î»þ¤ËÀ¤³¦Âç²ñ¤È¤«¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â1400Ëü±ß¤º¤Ä¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤ÆÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶âÁ¬Åª»Ù½Ð¤Ï¡¢Ë«¾Þ¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿åÃ«»á¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬¤ÎË«¾Þ¶â¤È¤«¡¢Ç¯Êð¤È¤«¤ò´Þ¤á¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Û¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢Ë«¾Þ¶â¤Î³Û¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¿åÃ«»á¤Ï¤³¤ì¤ËÅú¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÈÌ´¤Ï¤¢¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£