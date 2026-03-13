【デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート】 3月27日発売予定 価格：1,700円

文藝春秋は、3月27日発売予定の電子写真集「デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」の予約受付を本日3月13日に開始した。価格は1,700円。

宮島さんは、2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞し、翌年には講談社ミスマガジン でベスト16に選出されるなど、注目を集める存在。本写真集では、「おうちデート」をテーマに、一軒家を一日借り切り、散歩、リビング、キッチン、ベッドルーム、バスルームへと暮らしの動線に沿って撮影。リラックスした素顔から、ふと見せる大人びた表情まで“隣にいる彼女”を感じさせる距離感で、成長過程にある現在地を切り取っている。

【宮嶋くるみさんコメント】

「今回の撮影は、一軒家を借り切って、まるでおうちデートのような雰囲気で行いました。リラックスした表情から、少しドキッとするカットまで、今の私をぎゅっと詰め込んでいただいています。新しい一面を楽しんでもらえたら嬉しいです。これからも成長していく姿を、ぜひ見守ってください。」

撮影：根本好伸