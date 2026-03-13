リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、小学生時代にうっかり『コードギアス 反逆のルルーシュ』を観てしまったことでその後の人格形成が破綻した徳田が、『パリに咲くエトワール』をプッシュします。

参考：本広克行×谷口悟朗が語り合う実写とアニメの演出論 『踊る』と『プラネテス』の深い縁も

『パリに咲くエトワール』

谷口悟朗監督の最新劇場アニメ『パリに咲くエトワール』には錚々たるクリエイター陣が参加している。特に脚本の吉田玲子が谷口と初タッグとなるのは注目に値するだろう。

谷口も吉田も、21世紀の国内アニメーションにおいて最重要クリエイターの一人であるといって過言ではない。近藤勝也のキャラクターデザインもあいまって予告時点から「大衆性」を強く帯びた本作を、二人はどう描いたのか。フジコと千鶴--20世紀初頭のパリを舞台に夢見る日本の少女という設定から、いかなるドラマが紡がれたのか。

谷口といえば、2022年に『ONE PIECE FILM RED』（以下、『FILM RED』）の監督を務めたことが記憶に新しい。同時に、アニメファンであれば知っての通り、やはりゼロ年代に彼が手掛けた作品群の功績があまりにも大きい。

まず、21世紀におけるロボットアニメのビジュアルイメージのある部分は『機動戦士ガンダムSEED』（2002年）のキャラクターデザイン・平井久司が作り上げたといっていい（※1）。その3年前、同じく平井が手がけた『無限のリヴァイアス』で谷口はTVアニメシリーズの監督デビューを果たしている。

『無限のリヴァイアス』の偉業をここで語り切ることは不可能だが、雑にまとめれば同作は「ロボットアニメ」における過激表現の許容度の広さを手段として読み替え、他ジャンルの要素を取り込む拡張性の契機を生み出した（※2）。それは次作の『スクライド』における異能力バトル要素や、『コードギアス 反逆のルルーシュ』（以下、『コードギアス』）の学園ドラマ要素などに引き継がれる（※3）。そして『コードギアス』は、『魔法少女まどか☆マギカ』（2011年）が現れるまではゼロ年代のオリジナルアニメ最大のヒット作として君臨していた。

一方、吉田の代表作には『リズと青い鳥』をはじめとして、『けいおん！』『たまこまーけっと』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』『きみの色』などがある。いずれもティーンズ世代の少女を中心とした人間関係を精緻に描いており、特に『リズと青い鳥』は、メインキャラクターに二人の少女が据えられているという点をみれば『パリに咲くエトワール』と共通するところがあるかもしれない。

しかし、『リズと青い鳥』『たまこまーけっと』のような作品を谷口の『コードギアス』『FILM RED』などと比べると、二人のパブリックイメージから想定されるであろう物語のスケール感の違いは明らかだ。この二人の個性は、『パリに咲くエトワール』においてどのように融合（あるいは拮抗）するのだろうか。

谷口悟朗作品のリズム

谷口作品を振り返ってみると、「大状況の端的な提示の仕方」にその美点の一つがあるように思われる。『FILM RED』冒頭で示された、略奪者としての海賊の姿。『コードギアス』第1話からOP映像に至る展開（それぞれ谷口自身が絵コンテも担当している）での、“敗戦国”日本の戦況とルルーシュのパーソナリティ。

具体的には『FILM RED』冒頭では、『ONE PIECE』本編とは裏腹に海賊たちの負の側面が強調される。「富・名声・力」。慣れ親しんだあのナレーションパートのリズムを逆手に取り、同じようなテンポと小気味よいカット割りで海賊たちの簒奪による「被害者」のほうにスポットが当てられていく。

『コードギアス』冒頭では、戦地の断片的なカット、ニュース映像のような戦況図、ポエティックでありながら必要最低限のナレーション--あらゆる抽象度の情報がポリリズミックに進行していき、複雑な初期設定をストレスなく伝えていく。「エリア11」。ナレーションと映像のリズムが合流した末に告げられた、日本国の新たな「国名」はそれゆえに視聴者の記憶に強く刻まれる。

これらが谷口特有の「手法」というわけではないが、こうした彼の映像的リズム感覚を踏まえると『パリに咲くエトワール』からも興味深い点が見出せる。時折、不意打ち的に差し込まれる戦況のダイジェストシークエンスは、フジコと千鶴が確かにあの時代に生活していたことを思い出させる。

中盤、千鶴は師であるオルガにバレエの成果を褒められて嬉し涙を流す。フジコとともにその喜びを分かち合う。銃を携えたフランス軍が行進する。唐突にも思えるこのカット割りは、しかし当時の日常が戦争と地続きだったことを示唆するかもしれない。

この直後、フジコを捉えたあるカットが反復されるのは重要である。序盤でパリに旅立ったフジコは、パサージュの中を意気揚々と駆けていき、叔父の若林が待つ画廊へと向かう。フジコがパリに渡った理由や西洋画に抱く熱意が語られ、彼女の夢の進展が感じられる。

同様にフジコがパサージュを駆けていく場面がほぼ同じ構図で繰り返されるのだが、そこで待ち受けるのは画廊の差し押さえだった。戦争の存在をほのめかすカットの直後に描かれたこの場面は、夢の進展よりもむしろ、何か避けがたい障壁が社会のほうからやってくることを感じさせる。

ただ、そうした印象付けがありながらも本作では「大人の社会状況に阻まれる少女の自己実現」といった構図はさほど強調されない。主眼はあくまでもフジコと千鶴の個人的な関係にとどまりつづけており、これは吉田脚本の美点であるように思われる。『FILM RED』『コードギアス』でのダイジェスト的＝超越的視点で語られた世界の大状況に、主人公たち個人が接近していくダイナミズムとは対照的だ。

上述したような戦争、他にも人種差別といった社会問題がほのめかされはするものの、それらの「是正」や「克服」を志向する展開はあまり前面に現れない。代わりに徹頭徹尾フジコと千鶴の内面と人間関係に焦点が当てられ、外部の「仮想敵」を持ち出すことには慎重に距離を取っている。象徴的なのは、千鶴が体現している「薙刀」と「バレエ」という対照的なモチーフが平等に扱われていることだろう。

『パリに咲くエトワール』とナショナリズム

本作では冒頭から「日本」と「西洋」の対照性がしばしば描かれる。文明開花直後の日本にとって西洋は最先端の文化であり、フジコが西洋画に心酔していることも肯定的に描かれている。

その中で日本の古武術である「薙刀」は、一見ナショナリズムの象徴であるかのように映る。

千鶴は由緒ある薙刀道場の生まれで、パリに渡ったのも家族一丸となって薙刀の知見を西洋に広めるためとされている。一方で千鶴は幼少期に目撃したバレリーナに強い憧れを抱いており、家族には隠しながら自身もバレエの訓練を受けることになる。ただし家族はバレエに猛反対しており、実際千鶴の意思を無視して強制的に帰国させようとする場面もある。

「西洋化による自己実現」と「仮想敵としてのナショナリズム」。安易な対立構造を見出しそうになるが、そう単純な話ではないことが物語が進むにつれて明らかになってくる。

ざっくりいえば、「薙刀」も「バレエ」もどちらも正面から肯定される。それぞれのアクションシーンでの映像的こだわりを観ればそれは一目で感じられるだろう。

薙刀の戦闘シーンでは、振り下ろされた後の刀の静止（残心）と、薙ぎ払う動作中の移動幅とのコントラストが、バトルのスピード感を生んでいる。一方でバレエのダンスシーンでは、モーションキャプチャと3DCGの質感がバレリーナの持続運動を想起させつつ、作画部分は爪先立ちでの跳躍・着地のわずかな速度の変化などを再現しており、手描きで仕上げることへのこだわりが感じられる（※4）。

「薙刀」と「バレエ」、「ナショナリズム」と「西洋化」という形で一見対立的に思われるモチーフは、このような映像的ディテールによって両者とも肯定される。物語的にも、一時は相反するかのように思われた古武術とバレリーナの動きの癖は、むしろ相補的な関係となって千鶴に一つの達成をもたらす。

フジコや千鶴が対峙するのは、社会問題の脅威そのものよりも、あくまでも自己実現の道が脅かされかけているという個人的な認識だ。だから彼女らの葛藤とその克服は、大状況の変革よりも個人の内面で完結するような描かれ方になっている。

吉田の描く世界は（『リズと青い鳥』や『たまこまーけっと』のように）、いわば常に「地に足がついて」いる関係であり、『FILM RED』のように別世界に飛ばされることもなければ『コードギアス』のように主人公が飛行戦闘兵器に乗り込むこともない。世界の大状況を「ぶっ壊す」べく反旗を翻すような発想は登場せず、時に暴力的に思われる出来事も端的な事実として単に存在している。

もっともこう書くと谷口と吉田の「作家性」の違いとやらを強調してしまいかねないが、というよりは谷口自身も「普通の人間の普通の日常ということなら『プラネテス』だってある」と語るように（※5）、『コードギアス』『ONE PIECE』といった大作ほどには目立たないながらも谷口自身がもともと持ち合わせていた繊細さが、吉田の脚本によって純化したというべきか。

谷口にとって一見「新境地」に思える『パリに咲くエトワール』だが、吉田玲子というフィルターを介して彼のキャリアを照らし直すと、むしろ彼がもともと持っていた（そしてひょっとするとより重要な）個性が再発見されるかもしれない。

この週末は『パリに咲くエトワール』と『無限のリヴァイアス』と『スクライド』と『プラネテス』と『ガン×ソード』と『コードギアス』を観るべきだ。

参照※1. 石岡良治『現代アニメ「超」講義』（PLANETS、2019年）p.159※2. 同上、p.163※3. 宇野常寛「『コードギアス』のハイブリッド性--日本型テレビアニメ表現の到達した地点」中川大地・編『クリティカル・ゼロ コードギアス 反逆のルルーシュ』（樹想社、2009年）※4. https://realsound.jp/movie/2026/02/post-2310784.html※5. https://mantan-web.jp/article/20260306dog00m200006000a.html（文＝徳田要太）