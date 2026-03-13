F1中国 GPスプリント予選

サーキット：中国／上海 IC

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：15.7℃

路面温度：25.7℃

F1中国 GPのスプリント予選が上海 ICで行われ、G.ラッセル（MER）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）SQ1／SQ2／SQ3／ラップ

1位 G.ラッセル（MER）1:33.030／1:32.241／1:31.520／13

2位 K.アントネッリ（MER）1:33.455／1:32.291／1:31.809／13

3位 L.ノリス（MCL）1:33.783／1:33.086／1:32.141／13

4位 L.ハミルトン（FER）1:33.148／1:33.042／1:32.161／15

5位 O.ピアストリ（MCL）1:33.813／1:33.038／1:32.224／13

6位 C.ルクレール（FER）1:33.194／1:32.602／1:32.528／16

7位 P.ガスリー（ALP）1:33.970／1:33.405／1:32.888／15

8位 M.フェルスタッペン（RBR）1:34.170／1:33.564／1:33.254／17

9位 O.ベアマン（HAS）1:34.280／1:33.501／1:33.409／16

10位 I.ハジャー（RBR）1:34.447／1:33.620／1:33.723／15

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:33.997／1:33.635／-／14

12位 E.オコン（HAS）1:34.087／1:33.639／-／13

13位 L.ローソン（RB）1:34.110／1:33.714／-／13

14位 G.ボルトレート（AUD）1:34.291／1:33.774／-／14

15位 A.リンドブラッド（RB）1:34.495／1:34.048／-／13

16位 F.コラピント（ALP）1:34.592／1:34.327／-／12

17位 C.サインツ（WIL）1:34.761／-／-／6

18位 A.アルボン（WIL）1:35.305／-／-／6

19位 F.アロンソ（AST）1:35.581／-／-／5

20位 L.ストロール（AST）1:36.151／-／-／7

21位 V.ボッタス（CAD）1:37.378／-／-／8

- S.ペレス（CAD）-／-／-／0

2026-03-13 17:19:05 更新