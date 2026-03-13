雑誌『Myojo』の公式SNSにて、King & Princeが飾る裏表紙が解禁された。

【写真】花を乗せた舌をぺろっと出す永瀬廉＆高橋海人／『Myojo』5月号通常版・ちっこい版表紙／『Myojo』2023年9月号ちっこい版表紙／永瀬＆高橋が『Myojo』表紙で魅せた双子ルック

■『Myojo』卒業号の裏表紙は過去表紙をオマージュ？永瀬廉＆高橋海人が舌に花を乗せたキュートなカット

King & Princeは、3月21日発売の『Myojo』5月号の通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場。初登場から、永瀬廉は14年4ヵ月、高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）は12年7ヵ月となる同号でレギュラーの卒業を発表している。

通常版の裏表紙に、ふたりは白シャツにネクタイを締め、デニムジャケットを纏った装いで登場。花を舌にのせて無邪気に笑うビジュアルは、2023年9月号の表紙で、白い花をくわえた表紙を彷彿させるもので、「オマージュだね」「懐かしいショット！」とファンも反応している。

他にも「裏表紙もかわいい！」「永久保存版」「お揃いかわいい」「多幸感しかない」「愛おしい」「チークつけてるから無邪気にみえてさらに可愛い」「双子コーデ大好き」「キンプリ愛が溢れてる」「チークがかわいい」「いつも以上に尊すぎ」「ありがとうMyojo」と、感謝と絶賛の声が多く寄せられている。

■キンプリ永瀬＆高橋が金メダルをかじる！『Myojo』2026年5月号通常版表紙

なお、通常版の表紙は、ふたりの門出を祝し、ほっぺたをくっつけあいながらひとつの金メダルをかじる密着ビジュになっている。

■写真：『Myojo』2026年5月号ちっこい版の表紙

■写真：キンプリ永瀬＆高橋が白Tシャツ姿で花をくわえた『Myojo』2023年9月号ちっこい版の表紙

■写真：キンプリ永瀬＆高橋『Myojo』表紙で魅せた双子ルック