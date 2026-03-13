　3月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは416銘柄。東証終値比で上昇は74銘柄、下落は312銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は99銘柄。うち値上がりが6銘柄、値下がりは90銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1695円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　　 90　　 +19（ +26.8%）
2位 <446A>　ノースサンド　　　 1531　　+300（ +24.4%）
3位 <3441>　山王　　　　　　　 1627　　+300（ +22.6%）
4位 <7922>　三光産業　　　　　　865　　+143（ +19.8%）
5位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　488　　 +80（ +19.6%）
6位 <5965>　フジマック　　　　 1300　　+201（ +18.3%）
7位 <2286>　林兼　　　　　　　 1037　　+150（ +16.9%）
8位 <5133>　テリロジＨＤ　　　　375　　 +34（ +10.0%）
9位 <9130>　共栄タ　　　　　　 2845　　+246（　+9.5%）
10位 <4381>　ビープラッツ　　　　600　　 +43（　+7.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1826>　佐田建　　　　　　　921　　-300（ -24.6%）
2位 <462A>　ファンディノ　　　　794　　-150（ -15.9%）
3位 <4369>　トリケミカル　　　 2648　　-412（ -13.5%）
4位 <7851>　カワセコンピ　　　　192　　 -28（ -12.7%）
5位 <9039>　サカイ引越　　　　 2410　　-302（ -11.1%）
6位 <8558>　東和銀　　　　　　　923　　-113（ -10.9%）
7位 <3653>　モルフォ　　　　　　725　　 -75（　-9.4%）
8位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　515.1　 -51.9（　-9.2%）
9位 <3070>　ジェリビンズ　　　100.3　　-9.7（　-8.8%）
10位 <3088>　マツキヨココ　　 2254.5　-208.5（　-8.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7269>　スズキ　　　　　　 1980　 +16.5（　+0.8%）
2位 <8802>　菱地所　　　　　 4762.2　 +33.2（　+0.7%）
3位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2890.1　 +20.1（　+0.7%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4407　　 +24（　+0.5%）
5位 <9101>　郵船　　　　　　　 5670　　 +30（　+0.5%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1371　　+7.0（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3518.2　-193.8（　-5.2%）
2位 <2413>　エムスリー　　　　 1602　 -62.5（　-3.8%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　10700　　-400（　-3.6%）
4位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3850　　-141（　-3.5%）
5位 <5802>　住友電　　　　　　10100　　-290（　-2.8%）
6位 <7012>　川重　　　　　　　16000　　-420（　-2.6%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　25845　　-675（　-2.5%）
8位 <6503>　三菱電　　　　　　 5319　　-137（　-2.5%）
9位 <5706>　三井金属　　　　　30800　　-780（　-2.5%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　　 2401　 -60.5（　-2.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース