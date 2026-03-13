[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇74銘柄・下落312銘柄（東証終値比）
3月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは416銘柄。東証終値比で上昇は74銘柄、下落は312銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は99銘柄。うち値上がりが6銘柄、値下がりは90銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1695円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3113> ＵＮＩＶＡ 90 +19（ +26.8%）
2位 <446A> ノースサンド 1531 +300（ +24.4%）
3位 <3441> 山王 1627 +300（ +22.6%）
4位 <7922> 三光産業 865 +143（ +19.8%）
5位 <4422> ＶＮＸ 488 +80（ +19.6%）
6位 <5965> フジマック 1300 +201（ +18.3%）
7位 <2286> 林兼 1037 +150（ +16.9%）
8位 <5133> テリロジＨＤ 375 +34（ +10.0%）
9位 <9130> 共栄タ 2845 +246（ +9.5%）
10位 <4381> ビープラッツ 600 +43（ +7.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1826> 佐田建 921 -300（ -24.6%）
2位 <462A> ファンディノ 794 -150（ -15.9%）
3位 <4369> トリケミカル 2648 -412（ -13.5%）
4位 <7851> カワセコンピ 192 -28（ -12.7%）
5位 <9039> サカイ引越 2410 -302（ -11.1%）
6位 <8558> 東和銀 923 -113（ -10.9%）
7位 <3653> モルフォ 725 -75（ -9.4%）
8位 <7777> ３ＤＭ 515.1 -51.9（ -9.2%）
9位 <3070> ジェリビンズ 100.3 -9.7（ -8.8%）
10位 <3088> マツキヨココ 2254.5 -208.5（ -8.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7269> スズキ 1980 +16.5（ +0.8%）
2位 <8802> 菱地所 4762.2 +33.2（ +0.7%）
3位 <3099> 三越伊勢丹 2890.1 +20.1（ +0.7%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4407 +24（ +0.5%）
5位 <9101> 郵船 5670 +30（ +0.5%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1371 +7.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3518.2 -193.8（ -5.2%）
2位 <2413> エムスリー 1602 -62.5（ -3.8%）
3位 <4004> レゾナック 10700 -400（ -3.6%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3850 -141（ -3.5%）
5位 <5802> 住友電 10100 -290（ -2.8%）
6位 <7012> 川重 16000 -420（ -2.6%）
7位 <5803> フジクラ 25845 -675（ -2.5%）
8位 <6503> 三菱電 5319 -137（ -2.5%）
9位 <5706> 三井金属 30800 -780（ -2.5%）
10位 <6723> ルネサス 2401 -60.5（ -2.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3113> ＵＮＩＶＡ 90 +19（ +26.8%）
2位 <446A> ノースサンド 1531 +300（ +24.4%）
3位 <3441> 山王 1627 +300（ +22.6%）
4位 <7922> 三光産業 865 +143（ +19.8%）
5位 <4422> ＶＮＸ 488 +80（ +19.6%）
6位 <5965> フジマック 1300 +201（ +18.3%）
7位 <2286> 林兼 1037 +150（ +16.9%）
8位 <5133> テリロジＨＤ 375 +34（ +10.0%）
9位 <9130> 共栄タ 2845 +246（ +9.5%）
10位 <4381> ビープラッツ 600 +43（ +7.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1826> 佐田建 921 -300（ -24.6%）
2位 <462A> ファンディノ 794 -150（ -15.9%）
3位 <4369> トリケミカル 2648 -412（ -13.5%）
4位 <7851> カワセコンピ 192 -28（ -12.7%）
5位 <9039> サカイ引越 2410 -302（ -11.1%）
6位 <8558> 東和銀 923 -113（ -10.9%）
7位 <3653> モルフォ 725 -75（ -9.4%）
8位 <7777> ３ＤＭ 515.1 -51.9（ -9.2%）
9位 <3070> ジェリビンズ 100.3 -9.7（ -8.8%）
10位 <3088> マツキヨココ 2254.5 -208.5（ -8.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7269> スズキ 1980 +16.5（ +0.8%）
2位 <8802> 菱地所 4762.2 +33.2（ +0.7%）
3位 <3099> 三越伊勢丹 2890.1 +20.1（ +0.7%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4407 +24（ +0.5%）
5位 <9101> 郵船 5670 +30（ +0.5%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1371 +7.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3518.2 -193.8（ -5.2%）
2位 <2413> エムスリー 1602 -62.5（ -3.8%）
3位 <4004> レゾナック 10700 -400（ -3.6%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3850 -141（ -3.5%）
5位 <5802> 住友電 10100 -290（ -2.8%）
6位 <7012> 川重 16000 -420（ -2.6%）
7位 <5803> フジクラ 25845 -675（ -2.5%）
8位 <6503> 三菱電 5319 -137（ -2.5%）
9位 <5706> 三井金属 30800 -780（ -2.5%）
10位 <6723> ルネサス 2401 -60.5（ -2.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース