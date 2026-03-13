【F1】今週もラッセルが速い！中国GPスプリント予選でPP アストンマーチン2台はSQ1敗退
◇F1第2戦 中国GP スプリント予選（2026年3月13日 上海国際サーキット＝1周5.451キロ）
スプリントレース今季初戦の予選が行われ、開幕戦オーストラリアGPを制したメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分31秒520でポールポジション（PP）を獲得した。ラッセルはこの日のフリー走行1回目（FP1）、予選1回目（SQ1）、2回目（SQ2）の全てでトップタイムだった。
2番手には0.289秒差で同僚のアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が入ったが、マクラーレンの昨季総合王者ランド・ノリス（英国）との接触により調査中で、降格処分の可能性がある。3番手にはノリスがつけた。
SQ1では燃料システムの問題でキャデラックのセルヒオ・ペレス（メキシコ）が出走できず。今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）は19番手、ランス・ストロール（カナダ）や20番手で敗退した。
SQ2では開幕戦でいきなり8位入賞を果たしたレーシングブルズのアービッド・リンドブラッド（英国）が15番手で敗退。同僚のリアム・ローソン（ニュージーランド）も13番手で3回目（SQ3）へ進めなかった。
▼ラッセル 車の調子は最高だよ。メルボルン（開幕戦）での結果を受けて、本当に良い車だと確信した。エンジンは絶好調で運転するのが本当に楽しい。メルボルン以降はもっと速くスタートダッシュする方法に取り組んできた。明日その結果が分かるだろう。
▽スプリント予選順位
(１)ラッセル（メルセデス）
(２)アントネッリ（メルセデス）
(３)ノリス（マクラーレン）
(４)ハミルトン（フェラーリ）
(５)ピアストリ（マクラーレン）
(６)ルクレール（フェラーリ）
(７)ガスリー（アルピーヌ）
(８)フェルスタッペン（レッドブル）
(９)ベアマン（ハース）
(10)ハジャー（レッドブル）
＜以下SQ2敗退＞
(11)ヒュルケンベルク（アウディ）
(12)オコン（ハース）
(13)ローソン（レーシングブルズ）
(14)ボルトレート（アウディ）
(15)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(16)コラピント（アルピーヌ）
＜以下SQ1敗退＞
(17)サインツ（ウィリアムズ）
(18)アルボン（ウィリアムズ）
(19)アロンソ（アストンマーチン）
(20)ストロール（アストンマーチン）
(21)ボッタス（キャデラック）
(22)ペレス（キャデラック）