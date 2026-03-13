衆議院予算委員会では、来年度予算案の審議が大詰めを迎えています。中継です。

巨大与党による異例のスピード審議で、行政のチェック機関としての国会の存在意義も問われる展開となっています。

中道改革連合・長妻予算委筆頭理事

「国民の税金で作られた過去最大 122兆円の国家予算を厳しく精査できなくなってしまう。国会は政府の下請け機関ではない」

高市首相

「国会の運営に関することですのでこれは国会においてお決めいただくものと承知をいたしております」

予算案はこのあと採決され、与党の賛成多数で可決、夜には衆議院を通過する見通しです。

そうなれば週明けからは参議院に舞台を移すことになりますが参議院では16日（月）からの審議入りで与野党が合意しました。

野党側は合意の条件として「例年に準じて充実した審議を行うこと」を求め、与党側もこれを飲んだかたちです。というのも参議院では与党は過半数を持っておらず丁寧な姿勢で国会対応にあたらざるを得ないという事情があります。

立憲民主党の斎藤国対委員長は「例年に準じて」というのは「審議時間、集中審議の日数など色々含まれる」と説明しました。ただ、完全に「例年通り」となると高市首相がこだわる年度内成立へのハードルが上がる可能性もあり、参議院でも審議時間をめぐる与野党の攻防が続きそうです。

衆議院での論戦では野党側は審議時間が足りないとして強く反発、一方、与党側からは、「野党も質問時間を持て余している」との指摘があがりました。国会での「熟議」とは何か、参議院の審議でも量と質をめぐる課題が問われることになりそうです。