Netflix（ネットフリックス）ドラマ「マンスリー彼氏」主演のBLACKPINK、JISOO（ジス、31）が、フランスの「カンヌ国際シリーズフェスティバル」で「マダム・フィガロ・ライジング・スター賞」を受賞する。13日にマネートゥデーなど、韓国の各メディアが報じた。同フェスティバルは、ドラマシリーズに特化した国際コンクールで、同賞は米女優シドニー・スウィーニーも受賞したことがある。

主催側は10日「JISOOが、第9回フェスティバルで受賞者に選ばれた」と発表し「4月23日にカンヌシリーズのピンクカーペットを歩くことになる」と、JISOOの参加を公表した。同フェスティバルは、4月23〜28日にカンヌで開催される。

また主催側は公式インスタグラムとホームページなどを通じ「BLACKPINKのJISOOは、グローバルK−POPアイコンで、スーパースター。特別な音楽経歴を持ち、俳優としても地位を確立した。ドラマ『スノードロップ』で大きな好評を得てデビューした後、6日に公開された『マンスリー彼氏』でソ・ミレ役を演じ、演技の道を続けている」と説明した。

また「JISOOは、ワールドツアーの完売や数多くのヒット曲を通じて世界的なポップアイコンとしての地位を確立した。インスタグラムのフォロワーは8000万人以上で、音楽、ファッション、ラグジュアリー、映画など、多岐にわたる分野で強大な影響力を示している」と評価した。