昨年デビューしたボーイズグループCORTIS（コルティス）が6日に発売を告知した2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」が、世界でも注目されている。韓国の公営放送KBSが12日に報じた。

グローバル音楽配信・ストリーミングプラットフォームSpotifyが10日に発表したプレセーブ部門で8位にランクインした。プレセーブは、実際にアルバムなどが配信された時にストリーミングするように事前予約するシステム。全世界のアルバムとシングルの事前保存数を集計する指標で、発売前の作品に対する期待を測る尺度として知られる。

この部門は、トップを走るBTSや米歌手ノア・カーン、米ラッパーのカニエ・ウェスト（現イェ）、米歌手チャーリー・プースら、世界的な大物歌手がランクインしている。KBSは「デビュー間もないK−POP歌手がランクインするのは非常に異例だ」と伝えた。

「GREENGREEN」は5月4日にリリースされる。4月20日にはタイトル曲の音源が先行配信される予定だ。すでにデビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」で実力が証明されただけに、新作にかけられた期待も高いようだ。