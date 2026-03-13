阿部監督が開幕メンバーを見極める期間と位置づけた遠征６試合が１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）を最後に終了した。キャンプ打ち上げ後、「東京ドームに戻る頃には開幕を見据えてやりたい」と方針を説明。１４日の日本ハム戦（東京ドーム）からのオープン戦最後の７戦で、２７日の開幕戦（対阪神・東京ドーム）に向けたサバイバルは最終章に入る。

▽先発

キャンプ中からの評価をさらに高めたのが、２人の左腕ルーキーだ。ドラフト１位の竹丸和幸投手（２４）は１０日のソフトバンク戦（宇部）で５回５安打無失点、７奪三振。最速１５１キロと投げるたびに状態を上げ、堂々とローテの有力候補に名乗りを上げた形となった。同３位の山城京平投手（２２）は１２日の同カード（みずほペイペイ）で５回無失点、４Ｋ。阿部監督に「いい悩みが１つ増えた」と言わしめた。そろって開幕ローテに入れば、１９６２年の開幕戦に先発出場した城之内、柴田以来、球団６４年ぶり。歴史的な快挙が現実味を帯びている。

助っ人、ベテランは明暗が分かれた。ウィットリーが５失点、則本とマタはともに４失点、戸郷が３失点。残りのチャンスが少なくなる中、次回登板で結果と内容が求められそうだ。一方、８日の阪神戦（甲子園）に先発した田中将は３回１安打無失点と好投。昨季以上の状態であることを印象づけ、指揮官は「もちろん、（開幕先発枠に）入ってくる可能性はある」と言及した。

▽リリーフ

ふるい落としが本格化した。ドラフト２位の田和は、遠征６試合で３戦５失点。日本ハムから現役ドラフトで加入した松浦とともに２軍合流となった。好投を続けているのが、日本ハムを自由契約となって巨人入りした北浦とルシアーノ。ともに２戦無失点で１軍に食らいついている。「楽しんで投げています」という北浦は貴重な救援左腕候補に浮上。オープン戦３回１／３で５Ｋと高い奪三振率が光るルシアーノは外国人枠の問題もあるが、助っ人勢にも刺激を与える存在になりつつある。

先発では、開幕投手筆頭候補の山崎を軸に、ハワード、赤星もおり、ファームには昨季の左肘痛から順調にステップを上がる井上も控える。リリーフでは、ＷＢＣで代表入りした大勢、マルティネス、バルドナードが開幕前に再合流する見通し。開幕時の救援枠は９の予定で、田中瑛、船迫、中川ら実績組を含めたメンバーの選定は最終段階に入っていく。