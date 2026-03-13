Have a Nice Day!が、2026年4月17日リリース予定のニューアルバム『CLOUD NINE』 からの先行配信シングル第2弾 「スティルライフ」を本日配信リリースした。

本作は、アルバム『CLOUD NINE』の物語の中心となる楽曲であり、Have a Nice Day!が長年掲げてきた“音楽とパーティー”という思想を、シンプルな言葉とダブステップビートのグルーヴに乗せて描いたアティチュードソングだという。また、タイトルが示す“スティルライフ（＝静物／静かな生）”という言葉には、派手な出来事や劇的な物語ではなく、日々の中に存在するかけがえのない瞬間を見つめるという視点が込められているとのことだ。

トラックは、重低音がうねるダブステップビートを基盤に構築されており、歌詞では、「大切なものに情熱を傾けて今この瞬間を生きること」「音楽の力を信じること」「言葉を交わさなくても分かり合える瞬間があること」、そして「そういったものは簡単に失われてしまうということ」といった、人生や人間関係の核心に触れるテーマが語られているという。

◾️＜Have a Nice Day! Presents “CLOUD NINE” Release Party＞ 日程：2026年06月17日（水）東京・渋谷クアトロ

時間：OPEN 19:00 / START 19:30

料金：先行 3,700円 / 一般 4,500円 / 当日 5,500円 / 学生 1,800円 ▼チケット

・イープラス先行：2026年2月28日（土）10:00より

https://atom.eplus.jp/sys/main.jsp?prm=U=82:P2=186746:P5=0001:P3=0070:P21=001:P7=1:P6=001:P1=0003:P0=GGWC01:P55=//eplus.jp%2Fsf%2Fdetail%2F1867460001

・一般発売：2026年4月18日（土）10:00より