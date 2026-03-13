浦和FW肥田野蓮治をGK西川周作が絶賛

浦和レッズの大卒ルーキーFW肥田野蓮治は、今季のJ1百年構想リーグで第5節を終えて3ゴールと活躍を見せ、チームのエースの座へ上り詰めようとしている。

肥田野は昨季中に浦和への加入が内定し、日本サッカー協会（JFA）が定める特別指定登録選手となっていた。そして、11月のJ1第37節ファジアーノ岡山戦で浦和のクラブ史上で初の特別指定登録選手としての公式戦出場を果たしてデビューすると、いきなりゴールも決めた。トップスピードが元日本代表FW永井謙佑に並ぶ時速35.3キロだったことも含め、注目の中で今季に向け正式加入となっている。

その肥田野は宣言していた開幕スタメンを勝ち取ると、2月7日のジェフユナイテッド千葉戦でいきなりゴールを決めた。第2節のFC東京戦は欠場するも、第4節の鹿島アントラーズ戦と第5節の水戸ホーリーホック戦で2試合連続ゴール。ここまで3ゴールを決め、得点ランキングでも4位タイにつけている。

Jリーグの公式チャンネルでは、2月2日の開幕イベントの際にGK西川周作が話した「彼は本当にポテンシャルも高く自信もある。僕も彼のポテンシャルに驚かされている。このハーフシーズンで活躍してチームの顔になってくれるんじゃないかと思います」というコメントも改めて公開した。

ここまで5試合を終え勝ち点10で東地区の2位につける浦和を間違いなく引っ張っている肥田野。マチェイ・スコルジャ監督はフィジカル的な理由から60分台の交代を続け、自身も「強度にもっと慣れていかないといけない」と課題を話すものの、間違いなく浦和に新しい風を吹かせてエースの座に近づいている。（FOOTBALL ZONE編集部）