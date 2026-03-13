IVE（アイブ）が「3月第2週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した3月第2週の投票結果、IVEが圧倒的な底力を誇り、週間1位を占めた。

今回の3月第2週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票でIVEは、ファン投票8万4881票とストリーミング1．7％を記録し、計62．9％の支持を得て首位に立った。

続いてIU（アイユー）はファン投票9025票とストリーミング0．8％で計7．3％の支持を得て月間チャートに進出し、3位にはファン投票5779票とストリーミング0．4％で計4．6％の支持を受けたQWER（キューダブリューイーアール）がランクインした。

特にIVEは、先行公開曲『BANG BANG』がBugs！週間チャートで3週連続1位を守る中、フェイバリット投票チャートまで制覇し、オン・オフラインを網羅する「IVEシンドローム」を再確認させた。3月21日から22日まで、仁川（インチョン）インスパイア・アリーナで「2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT 『DIVE into IVE』」を開催し、ファンと直接対面する予定だ。

週間チャート1位を達成したIVEは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。