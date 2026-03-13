1500体のひな人形が並ぶ村山市恒例の「段々ロングな雛まつり」が13日から始まりました。展示スペースの確保が難しくなったことなどから開催はことしで最後になります。



幅13メートル、高さ2メートルのひな段に並んだひな人形、その数は1500体に上ります。

13日から村山市で始まった「段々ロングな雛まつり」は家庭で飾られなくなり譲り受けるなどしたひな人形が展示されています。

オープニングセレモニーでは、関係者がテープにハサミを入れたあと、園児が歌で開催を祝いました。





園児「上手につくられているとおもう。（何体あるとおもう？）500こくらい。1500！おおすぎる」2004年から始まったこのイベントは地元商店街のにぎわいづくりを目的に屋外で開催されてきました。多い時には6000体もの人形が並びましたが、近年は展示スペースを確保することが難しくなったことなどから村山市はことしで最後の開催とすることを決めました。来場客「毎年来ているが、さっき聞いてびっくりした ことしで終わりと聞いて。個人の家のものを出して見せてくれて。もう少し見ていきます」「段々ロングな雛まつり」は村山市民会館小ホールで22日まで開かれます。