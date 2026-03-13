「台湾人が、高市早苗氏のことしか話さない『bot』のようになっています」。台湾を取材してきたばかりのルポライター・安田峰俊氏は、現地で目の当たりにした光景をこう表現する。衆院選で歴史的勝利を収めた高市総理。昨年11月の「台湾有事」に関する答弁で国内で物議をかもしたが、台湾ではむしろ熱烈な支持を集めている。その背景には、日台関係をめぐる複雑な心理が潜んでいた。（全2回の1回目／続きを読む）

「会う人全員が高市さんの話をする」

文藝春秋PLUSの番組「速報解説!ニュースの論点」に出演した安田氏は、今年に入って2回台湾を訪れた際の体験を振り返った。

「今回はミャンマーの詐欺グループの話から、台中にあるラブドールカフェ、台湾の民間防衛団体まで、硬軟織り交ぜて多岐にわたる取材をしました。その中で、どこへ行っても共通する現象がありました」

安田氏が台湾各地を取材した結果、ある事実が判明した。

「台湾の人々が、まるで高市早苗氏の名前しか言わない『bot』のようになっています。こちらが日本人だと明かすと、決まって高市氏の話題になりました」

「緑」も「青」も関係なく歓迎

台湾は世論の分断が非常に激しい。対中警戒路線とされる民進党系の「緑」と対中融和路線の国民党系の「青」に大きく分かれるが、高市人気はその境界を超えているという。

「国民党系の『青』の人たちも含めて、会う人は皆、高市氏の話をする」と安田氏。「もちろん、筋金入りの『青』支持者は別ですが、中間層の『青』支持者までは、高市氏を歓迎している雰囲気です」



安田峰俊氏

なぜここまで高市総理が支持されるのか。安田氏は「台湾において、日本の価値は依然として高い」と指摘する。

「日本の国際的地位は年々下がり続けていますが、台湾における日本の価値は、他国から見た場合よりも高く評価されています。その日本が台湾に関心を示してくれたという点で、彼らの喜びは非常に大きい」

「サナエチョコ」が象徴するもの

安田氏が番組で披露したのは、台湾で実際に販売されている「高市早苗チョコレート」だ。似たデザインで「安倍晋三チョコ」も存在したという。

「これはいただき物ですが、市販されているものです」

このチョコレートをくれたのは、ウクライナ戦争に義勇兵として従軍した台湾人だった。

「彼は非常に気さくな人物で、『おお、日本人か！』と歓迎してくれ、『日本人なら嬉しいだろう』と言ってこのチョコレートをくれました」

ところが、安田氏が「私は高市さんを支持していない」と伝えると、相手は「それは申し訳ないことをした」と謝罪。SNSに写真を上げる際には、わざわざ“サナエチョコ”の部分をモザイクで隠したという。

「台湾は社会の分断が激しいため、『自分の意思で政治的立場を明確に表明するのは良いが、そうでない人に特定の政治的立場を押し付けるべきではない』という認識が彼らにはあるようです」

「ようやく私たちの気持ちを分かってくれましたか」

しかし、この経験を通じて安田氏は、これまで在日台湾人から聞いていた「日本人と関わるときの面倒くささ」の意味を理解したという。

「私たち日本人も、台湾の方に会うと『李登輝さんはすばらしい』としか言わない『李登輝bot』になっている人が大勢います。台湾の人々からすれば、その度に困惑しているのが実情」

台湾人の友人にこの話をしたところ、「ようやく私たちの気持ちを分かってくれましたか」という反応が返ってきた。安田氏は、日本人が台湾を「李登輝」か「台湾有事」でしか語らないのと同じように、台湾人も日本を「高市早苗」でしか語らない現状を指摘する。そこには、互いの社会を深く理解することの難しさが横たわっていた。

