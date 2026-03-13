〈「サナエチョコ」まで…“高市早苗ブーム”が台湾に到来した理由と、「高市早苗bot」化した台湾人の実情とは〉から続く

台湾の書店を歩くと、意外な光景に出くわす。「中国脅威論」を煽る本は、ほとんどが日本語からの翻訳書だという。台湾を取材してきたルポライターの安田峰俊氏は、この現象に警鐘を鳴らす。「日本の商業的で扇動的な反中言説が台湾に輸入され、結果として台湾世論が煽られている側面があります」。台湾の出版事情から見えてきた、日台関係の歪みとは。（全2回の2回目／はじめから読む）

台湾人は反中本をあまり書かない

文藝春秋PLUSの番組「速報解説!ニュースの論点」で、安田氏は台湾の書店事情について興味深い分析を披露した。

「私は台湾へ行くと、必ず大きな書店に立ち寄ります。今回は台北ブックフェアにも足を運びました」

日本の書店では、時事本コーナーに習近平の顔を見ない日はない。習近平がいかに権力を広げようとしているのか、いかめしい内容の本が並ぶ。ところが台湾の書店は違う。

「意外に思われるかもしれませんが、台湾の書店には、そういった反中本はほとんど見当たりません」

安田氏によれば、「やがて中国との戦争が始まる」といった本もほぼない。反中本のコーナーがあっても、「それらのほとんどが日本の書籍の翻訳版」だという。

「台湾人自身が中国の脅威を煽るような本を書くことは、（後述する一部を除いて）あまりありません」

「中国大陸とビジネスをしている」

なぜ台湾人は「中国脅威論」を書かないのか。安田氏は複数の理由を挙げる。

「そもそも台湾の人々は、中国と戦いたいとも、有事が起きることを煽られたいとも思っていません。自分たちの国のことですから、当然です」

さらにリアルな理由として、「かなりの数の人々が中国大陸とビジネスをしている」という事実がある。



「大塊文化」から出版された本を手に語る安田峰俊氏

「台湾では、ジャーナリストや出版関係者も、親戚など身近な誰かしらが中国とビジネス上のつながりを持っているケースも多い。気を使うので、そう過激なことは言わない人も多い。これは政治的な理由というより、そうした背景への配慮です」

例外的に反中本を出しているのは「大塊文化」という出版社だが、ここは「少し尖った総合出版社」で、BL本や吉田戦車の翻訳漫画も出しているという。

「日本で作られたものなら良いものだ」

日本の反中本が多く翻訳されることでどんな問題が起こるのか。

「多くの場合、中国語ネイティブの書き手によるものより分析の質が高いとは言えない日本人が書いた『中国脅威論』に関する本が台湾で翻訳され、書店に並びます。そこへ台湾の人々の日本に対するリスペクトが加わり、『日本で作られたものなら良いものだ』『日本人の意見は傾聴に値する』といった意識が働いてしまうのです」

安田氏は日本国内で読まれる場合との違いを説明する。

「私たち日本人がそうした本を読む場合、『本当だろうか』『著者はどんな人物なのだろう』『商業的な意図で付けられたタイトルだろう』などと、ある程度批判的に読みます。しかし、台湾の読者は、外国の著者が書いたものだからという理由で、内容をそのまま信じてしまう傾向がある。日本人が横文字の著者を無条件に信じてしまうのと似た構造です」

日本の言説が台湾の世論を煽ってしまう

台湾人は日本人が書いた本を信頼する。その結果、「誰かが意図したわけでは全くありませんが、結果的に日本のレベルの高くない扇動的な反中言説が台湾に輸入されて受容されることで、現地の世論を本来より過激化させている部分がある」と安田氏は語る。

安田氏の指摘は、日本の言論が意図せず台湾に与えている影響の大きさを浮き彫りにした。

（「文春オンライン」編集部）