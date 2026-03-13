秋山成勲、BLACKPINKメンバーとの2ショットに反響「え!!すご!!」「羨ましすぎます!!」
格闘家・秋山成勲（50）が12日、自身のインスタグラムを更新。韓国ガールズグループ・BLACKPINKのメンバー、JISOO（ジス／31）との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】「すげ〜」「え!!すご!!」ファンが羨む、秋山成勲＆BLACKPINKメンバーとの2ショット
秋山は「BLACKPINKのジスちゃんと会う事ができ一緒にYouTube撮影!!とても、明るく礼儀正しく可愛い方でした!!今Netflixでマンスリー彼氏に出演されてます！とても面白いので皆様是非!!」とコメントし、肩を寄せ合い和やかなムード漂う2ショットをアップした。
異色コラボに、ファンからは「秋山さんジスちゃんと寄り添ってていいですねーかわいい」「すげ〜」「え!!すご!!」「羨ましすぎます!!」などと反響が集まっている。
【写真】「すげ〜」「え!!すご!!」ファンが羨む、秋山成勲＆BLACKPINKメンバーとの2ショット
秋山は「BLACKPINKのジスちゃんと会う事ができ一緒にYouTube撮影!!とても、明るく礼儀正しく可愛い方でした!!今Netflixでマンスリー彼氏に出演されてます！とても面白いので皆様是非!!」とコメントし、肩を寄せ合い和やかなムード漂う2ショットをアップした。
異色コラボに、ファンからは「秋山さんジスちゃんと寄り添ってていいですねーかわいい」「すげ〜」「え!!すご!!」「羨ましすぎます!!」などと反響が集まっている。