MIYACHIが、ベネズエラにルーツを持つBIG SOTO（ビッグ・ソト）を迎えたコラボレーションニューシングル「NAMIDA」を配信リリースした。

多国語を操るトラップアンセム「NAMIDA」は、“「NAMIDA」（＝涙）”が苦悩を勝利へと昇華することを描いた楽曲。東海岸ヒップホップと東京的バイタリティ、そしてベネズエラのトラップを融合した甘味で強靭なビートに乗せて、高揚感溢れるラップが炸裂する。

MIYACHIは本作でさらに境界線を押し広げ、グローバルなラッパーとしての存在感を発揮。さらにBIG SOTOは、独自のメロディとストリート性を見せている。

MIYACHIは本楽曲について、「“NAMIDA”は、どんな種類の涙でも力に変えるというのがテーマ。嫌悪者であれ、別れた恋人であれ、あるいは純粋な喜びの涙であったとしても。ビッグ・ソトは、そのビジョンを即座に理解してくれた。俺たちは普遍的でありつつ、同時に強靭なものを生み出した」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）