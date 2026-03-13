北海道エアポートは、新千歳空港の一部店舗の営業時間を、3月13日から16日まで延長する。

札幌市内で開催される、人気アイドルグループ・嵐のコンサートに合わせた増便に伴うもので、最大13店舗で営業時間を午前1時半まで延長する。一部店舗では午前6時から営業を開始する。いずれも営業日、営業時間は異なる。

対象となるのは、物販店舗が国内線2階一般エリアの「スノーショップ出発売店」、「センカ」、「北海道本舗 総合土産店」、「丸井今井きたキッチン」、「北の弁当工房 かな」、「Craft Studio/フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港Craft Studio店」、「siretoco sky sweets」、「HOKKAIDO FRUITS 耕人舎」、「ローソン出発口店」と、国内線制限エリアの「Green Pockets」の10店舗。

飲食店舗が国内線3階一般エリアの「札幌ラーメン 雪あかり」と「紅虎餃子房」、国内線制限エリアの「道産和牛専門店 牛美道」の3店舗。

ターミナルビルの開館時間は午前5時から午後11時半までで、閉館時間後は深夜便を利用する人のみ、空港内の一部を利用できるようにする。