静岡・熱海の浜焼き酒場で楽しむ絶品浜焼きセットと冷えたビールの最高コンビ

海風を感じながらちょい飲みを満喫

港町ならではのちょい飲みを満喫してみよう。ロープウェー乗り場付近にあるのが数軒の浜焼き酒場。海の家的なライブ感と海風が旅気分をぐっと盛り上げてくれるはず。

活貝焼きセット1680円

『貴美の浜焼き』活貝焼きセット 1680円 生簀から出したばかりの貝を炙った熱々を楽しめる。他に酒類や海鮮料理も豊富に揃える

［店名］『貴美の浜焼き』

［住所］静岡県熱海市和田浜南町9-24

［電話］0557-82-7505

［営業時間］10時半〜20時（18時半最終入店）

［休日］無休

［交通］JR熱海駅から徒歩26分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

