「プレミアの選手が一人もいない…」「オシメーンは入らなかったか」UEFAがCLラウンド16第１レグのベスト11を発表！ SNS上では議論百出「ヴィティーニャが選ばれないのは笑止千万だ」
欧州サッカー連盟（UEFA）は３月12日、現地10日から11日にかけて行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第１レグのベストイレブンを発表した。
欧州各地で熱戦が繰り広げられたなか、10日の４試合ではガラタサライがリバプールに１−０、バイエルンがアタランタに６−１、アトレティコ・マドリーがトッテナムに５−２でそれぞれ勝利。バルセロナ対ニューカッスルは、１−１の引き分けに終わった。
翌日の４試合では、パリ・サンジェルマンがチェルシーに５−２、レアル・マドリーがマンチェスター・シティに３−０、ボデ/グリムトがスポルティングに３−０でそれぞれ白星を飾り、アーセナル対レバークーゼンのみ１−１のドローで終了した。
この結果を受けUEFAは、テクニカルオブザーバーグループによって選出したベストイレブンを発表。11人には、マドリーとA・マドリー、バイエルンとガラタサライから最多となる２名ずつがそれぞれ名を連ねた。
GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリー）
DF
ヨシップ・スタニシッチ（バイエルン）
ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリー）
ロベルト・アンドリヒ（レバークーゼン）
イスマイル・ヤコブス（ガラタサライ）
MF
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー）
マリオ・ルミナ（ガラタサライ）
ソンドレ・ブルンスタッド・フェト（ボデ/グリムト）
FW
マイケル・オリーセ（バイエルン）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）
フビチャ・クバラツヘリア（パリ・サンジェルマン）
UEFAのCL公式Xでもこのベストイレブンが公表されると、SNS上では海外ファンから以下のような声が上がった。
「エンソ・フェルナンデスはどこだ？」
「ラミネ・ヤマルがいない」
「ヴィティーニャが選ばれないのは笑止千万だ」
「プレミアの選手が一人もいない...」
「バルベルデの活躍は目を見張るものだった」
「ルイス・ホールを含めないなんてあり得ない」
「バルベルデは当然だ」
「バルセロナもプレミアリーグの選手も入っていない...」
「オシメーンは入らなかったか」
「最良の選択だ」
「チャクルは？何故いないのか」
「ボデから選ばれている！」
一部ビッグクラブやプレミア勢の選手の不在を巡って、議論が過熱していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CLラウンド16第１レグのベストイレブンに選出された顔触れ
