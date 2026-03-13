「日本を離れる時に一番辛いのは…」来日した米実況、温水洗浄便座の“虜”に「わかる人にはわかる」【WBC】

WBCで来日した米実況が別れを惜しんだ(C)Getty Images

意外な“ロス”が話題だ。

1次ラウンドの全日程が終了し、準々決勝進出チームが出揃った第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。東京ドーム開催のC組は野球日本代表「侍ジャパン」が1位通過するなど、大盛況のうちに幕を閉じたが、その裏側では日本文化に大きな注目が集まっている。

【動画】米実況が「日本を離れる時に最も辛いこと」を告白 公開した“涙の別れ”の映像を見る

現在話題なのは、米スポーツ専門局『FOX Sports』で実況を担当したスティーブン・ネルソン氏のインスタグラム投稿だ。日本時間3月12日、「わかる人にはわかる」と書き始めた同氏は、「日本を離れる時に最も辛いこと。これは広告でもタイアップでもない……」と綴り、日本の温水洗浄便座を取り上げた。掲載された動画には、便座のふたが自動的に開閉する様子、そして別れを惜しむ自身の姿が収められており、早くも“ロス”に陥っているようだ。

この投稿を受け、「次いつか日本に行く時、一番見たいのがこれだ」「彼らは未来に生きている」「完全に同意！僕は帰ってから自分でも買ってしまった」などと共感の声が殺到。MLB公式サイトのマイケル・クレア記者は、「本当に恋しい」と返信するなど、米メディア関係者からも反響が上がった。

細やかな配慮が光る日本製品。その魅力に彼らもすっかり心奪われたようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]