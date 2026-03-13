強打者揃いのベネズエラ戦の鍵は？ MLB152勝の伝説投手が侍ジャパン“勝利の肝”「ヤマモトが完璧でなかったら日本の大量失点は免れない」【WBC】
ベネズエラ戦に満を持して登板する山本(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、いよいよ決勝ラウンド進出の8チームが出揃い、現地時間3月13日から再開される。史上2度目の連覇に挑んでいる野球日本代表「侍ジャパン」は、現地時間14日に中南米屈指の野球大国ベネズエラとベスト4進出をかけて激突する。
強打者揃いの難敵だ。ドミニカ共和国との激闘の末に1次ラウンドD組を2位で通過したベネズエラだが、ロナルド・アクーニャJr.やルイス・アラエス、ウィルソンとウィリアムのコントレラス兄弟、サルバドール・ペレスなどメジャーリーグでも指折りのスターたちが集結。打線の破壊力は日本に引けを取らない。
もっとも、当然ながら日本の戦いぶりも堂々たるものだ。4戦無敗で駆け抜けたC組では、最多の34得点を記録しながら、失点数も最小。攻守に抜け目のない野球を見せ、他を圧倒した。タレント力においても大谷翔平を筆頭に、山本由伸、鈴木誠也、吉田正尚、菅野智之らメジャーリーガー組が実力を発揮している。
迫力満点の攻防が期待できる両国の対決は、どこがキーポイントとなるのか。MLBの公式ネット局『MLB Network』の解説を務め、現役時代には通算152勝を挙げたレジェンド投手であるジェイク・ピービー氏は、「見る価値のあるマッチアップだ」と興味津々で語り、こう分析している。
「日本が有利と見なされるのは当然だ。ただ、私はベネズエラとの差は大差ではないと思う。ポイントはヤマモトがどう投げるかだと思う。彼は私がここ10年間で見てきた投手の中で最高だ。正直に言って彼が大きく崩れるとは思えない」
自身も2006年の第1回大会に米国代表の一員として出場した経験を持つピービー氏。国際舞台の独特の緊張感を知るレジェンドは、山本を「どちらにとっても勝敗の鍵」とする理由を続けている。
「ベネズエラ打線を見ると、選手たちにヤマモトとの対戦経験はほとんどない。アクーニャは一度もないぐらいだ。だが、あれだけの実力派を揃えた打線だ。誰もが試合の流れを変えられる選手だ。もしも、ヤマモトが完璧な投球ができなかったら、（日本の）大量失点は免れられないだろうね」
はたして、百戦錬磨の大投手の見立ては当たるのか。27歳の右腕がいかにベネズエラ打線と対峙するかを興味深く見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]