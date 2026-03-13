「嘘ついてたのか、、、」休井美郷、黄皓の発言に「LINE見返しても断られた記憶ないんだけど」吐露
「嘘ついてたのか、、、」休井美郷、黄皓の発言に「LINE見返しても断られた記憶ないんだけど」吐露
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。実業家の黄皓さんとLINEでやりとりした内容を「見返しても断られた記憶ないんだけど」と明かしました。
【休井美郷、黄皓の発言を否定】
「休井ちゃんがしなそうなやりとり」休井さんの結婚式に黄皓さんが参列し、集合写真の真ん中に写っていたことがネット上で話題になり「あいつなんで真ん中なんだ！！」「そもそもなんでお前行ってんだ」などと書き込まれる事態に。それについて、黄皓さん自身が「集合写真撮影時は端にいたが、みんなに言われて真ん中に行った」「結婚式参列はメッセージ含め2.3回断ったが、どうしてもと言われたので妻の同意のもと参列した」などと語る動画が出回りました。休井さんはそれを引用し、「LINE見返しても断られた記憶ないんだけど むしろ奥さん含め凄く快く参列してくれてとても嬉しかった」と明かしています。
コメントでは「やっぱ黄さん嘘ついてたのか、、、きゅーちゃんがそんなに無理やり誘うとは思えなかったんよね」「これは絶対そうだろうなと思った モラってすぐ、自分の立場が綺麗になるように息吐く感覚で小さい嘘つくから…」「休井ちゃんがしなそうなやりとりだし こーこーさんの脳内ではそういうやりとりがあったんだと思うー」「話を大きくする癖あるよねー」「大袈裟に話を盛ったり嘘ついたりするのも黄さんらしい」といった声が寄せられました。
夫婦の間に写る黄皓さん1月19日に「結婚式を挙げさせていただきました」と報告し、写真を4枚公開した休井さん。4枚目の集合ショットでは娘を抱っこした黄皓さんが、休井さんと夫の間に写っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
外部サイト