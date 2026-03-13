女優の郄石あかり（23）が14日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして生出演。小学生時代の卒業文集に記した好きな芸能人を明かされる場面があった。

番組では同局連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める郄石の子供時代を知るために、小学生時代の卒業文集を披露。「15年後の自分はどうなっていますか？」との質問には「『エイベックスの郄石あかり』と言われるように、マルチな女優になっている」とつづられていた。

郄石は「今の事務所でもあるんですが、そこに入ってすぐぐらいだと思います」と照れた様子で話した。

キャスターの「博多華丸・大吉」博多大吉は「運命的だと思うのはね、その横にね、『好きな芸能人 or 歌手』っていう欄があって、2番目に、井上真央さんの下に、北川景子さんって」と紹介。「きたがわけいこ」とひらがなではっきりと記されており、郄石は「漢字が下手だったんですかね」と苦笑した。

北川とは「ばけばけ」で産みの母と娘役として共演。改めて共演を振り返り「小さい頃からの憧れの人ではあったので。目の前にいらっしゃるっていうことが、現実なのか夢なのかみたいな部分と、やっぱりお芝居として、北川さんから頂くものは凄くたくさんあったので、役者として本当に尊敬する部分とがありました」と目を細めた。