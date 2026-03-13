¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¼«Âð¤ÇÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¥Ü¥ÃÈ¯!Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¡ÖÀ¼½Ð¤¹¤Ê!¤Ã¤Æ¡×ÍýÍ³¤Ï¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¡Ä
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê74¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤ÇÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤ÏÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µð¿ÍÂð¤â¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤ºÆ±¤¸ÍÍ»Ò¤Î¤è¤¦¡£¡Ö¤â¤¦º£¤ÏWBC°ì¿§¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÍ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤Ê¤¼¤«Netflix¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç±¿¤è¤¯¸«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤ì¤Ê¤¤Êý¤«Âô»³¤¤¤Æ¤Ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖËÍ¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎÀÎ¡¹¡¢¥ä¥ó¥°¥ª¡¼¥ª¡¼¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó²°¤µ¤ó¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¡ÄÀäÂÐ²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò´Þ¤áÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ÈÂÓ¤Ç¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â¸«¤ì¤ë¤è¤¦¡£²È¤Ç¤ÏºÊ¤¬Âæ½ê¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤¦¸À¤¦Ìõ¤«¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬±ÇÁü¤¬Áá¤¯ÆÏ¤¯¤Î¤Ç!²Ç¤¬Âæ½ê¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤¢¡Á¤¡¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ç¡Ä¼¡¤ÎÅ¸³«¤¬²Ç¤ÎÀ¼¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡ÄÀ¼½Ð¤¹¤Ê!¤Ã¤Æ·Ú¤¯Ùæ¤á¤Þ¤¹¡ÄËÍ¤â¤½¤ì¤Ë¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃÂê¸Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬É×ÉØÌ¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ç»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤È¤¤¤¤Êý¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£