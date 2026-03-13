Ｆ１アストンマーティンが１３日に行われた中国グランプリ（ＧＰ）スプリント予選（ＳＱ）でフェルナンド・アロンソが１９番手、ランス・ストロールが２０番手でともに１回目で敗退となったが、新規参入のキャデラックを上回ったことで期待の声が高まっている。

今季から本格復帰したホンダとコンビを組むアストンマーティンはプレシーズンからトラブルが続発して、開幕戦オーストラリアＧＰでもまともにレースできないまま終わった。

迷走が続く中、第２戦の中国ＧＰ初日に希望の光が見えた。スプリント予選１回目（ＳＱ１）で、アロンソとストロールはそろって敗退。しかし無事にタイムを出せたことに加え、出走できなかったセルジオ・ペレス、最下位だったバルテリ・ボッタスのキャデラック勢を上回り、現状を考えると上々の走りを披露。ファンからはＳＮＳ上で「アストン、とりあえずキャデラックの上に来たか」「アストンマーティンは、まあ予想通りにＳＱ１敗退…。しかしここまでトラブルフリー！ 一歩ずつ確実にいこう」「厳しい結果ではあるけど、タイム差は一時に比べたら大分マシにはなってきてるかな？」などとキャデラック撃破を評価する声が上がっている。

１４日のスプリントは走行距離も短いだけに、まずは順位を考えず完走できるか注目だ。