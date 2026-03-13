【漢字クイズ】「足見」はなんて読む？「足」は「あし」とは読みません…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「足見」はなんて読む？
「足見」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、岡山県にある3文字の地名です。
いったい、「足見」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「たるみ」でした。
岡山県新見市に位置している足見。
新見市にある「満奇洞（まきどう）」は、全長が約450mで、市を代表する鍾乳洞スポット。
自然がつくる鍾乳石や地下湖をLEDライトアップされた幻想的な空間のなかで楽しめることができるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『にいみ公式観光ホームページ』
ライター Ray WEB編集部