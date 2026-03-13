◇オープン戦 ロッテ3ー2西武(13日、ZOZOマリン)

西武とのオープン戦に先発したロッテのドラフト2位・ルーキー毛利海大投手が試合後インタビューに応じました。

この日西武とのオープン戦に先発登板し、4回67球を投げ、3安打、1本塁打、2奪三振、2失点の結果となった毛利投手。今回の登板を「3回にとられたのが四球からだったので、その辺りをなくしていくのと、毎回ストライク先行で入るということは頭に入れて、キャッチャーと話していたんですけど、良い入りはできたと思うんですけど、その後をもう少し考えながらやっていかないといけない」と自身の投球を分析しました。

4回には先頭打者の西武・渡部聖弥選手にソロホームランを浴び、追加点を献上しました。「1球前のファウルがインコースにいいところに投げていたのを良いところに打たれていたので、球種を変えても良かったのかも」と振り返り、「キャッチャーが高めに構えたところを低めに投げてしまったので、そこは自分のミスかな」と話しました。

明治大学でバッテリーを組んでいた小島大河選手との対戦については笑顔で「ずっとバッテリー組んでいた仲なので、色々自分のことを知っていると思うんですけど、その中で抑えられたのは良かった」とかつてのチームメイトとの対戦を振り返りました。

最後に「シーズンが始まるとさらにお客さんが入って、さらに緊張する中での投球になると思うので、シーズンに入らないと分からないところもあると思うんですけど、緊張感を持ってやっていきたい」と意気込みを語りました。