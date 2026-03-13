hinceの新作ツヤ膜パウダー♡光をまとって透明感を仕込むUVルースパウダー登場
韓国発NarrativeBeautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」から、光を味方につけて立体感を仕込む新作フェイスパウダー「ラディアンスUVルースパウダー（全2色）」が登場。さらっと軽やかな仕上がりで、ツヤと透明感を演出する“ラディアンス肌”を叶えます。SPF50+PA++++のUVカット機能も備え、日中の紫外線対策までサポート。2026年3月27日より先行発売されます♡
光をまとったラディアンス肌へ
hinceの新作「ラディアンスUVルースパウダー」は、光をまとったようなツヤと透明感を演出するフェイスパウダー。
ラディアンスUVルースパウダー
全2色 価格：2,200円(税込)
ダイヤモンドパウダーの光拡散効果と、繊細なマイカをブレンドした設計により、毛穴や凹凸をふんわりぼかしながら自然な立体感を演出。
粉っぽさを感じさせないなめらかな質感で、肌に軽やかにフィックスします。さらに“ツヤ膜”のような仕上がりで、内側からにじむような透明感を叶えるのが特徴です。
選べる2色のツヤ仕上げ
カラーは肌印象に合わせて選べる2色展開。
01 トランスルーセント：ピュアな透明感をまとえるクリアホワイト。ナチュラルブラータイプ。
02 シマリングベージュ：繊細なパールが上品に輝くシャインベージュ。シアーグロウタイプ。
9種のヒアルロン酸とグルタチオンリポソームを配合し、乾燥から肌を守るスキンケア発想の設計も魅力。
ベースメイクの仕上げとしてはもちろん、皮脂やテカリが気になる部分へのポイント使いにもおすすめです。
また、極細繊維を高密度に編み込んだベルベットパフが付属。パウダーを均一に含み、肌へふんわり密着しながらメイクの完成度をワンランク引き上げます。
発売スケジュールと販売情報
■2026年3月27日（金）：Qoo10公式ショップ先行発売
■2026年4月18日（土）：直営店（hinceルミネエスト新宿店／ルクアイーレ店／タカシマヤゲートタワーモール店）
LOFT、PLAZA先行発売
■2026年5月初旬：全国バラエティショップにて順次発売
※店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いのない場合がございます。
※hince.jp公式オンラインストア／楽天公式ショップは順次発売予定。
さらに4月中旬より、＠cosmeTOKYOにて期間限定のオフライン展開も予定されています。
透明感ベースメイクの新定番♡
光を味方につけて透明感と立体感を演出する、hinceの新作「ツヤ膜パウダー」。UVカット機能やスキンケア発想のうるおい設計など、毎日使いやすい機能も魅力です。さらっと軽やかな仕上がりで、素肌感のあるラディアンス肌を叶えてくれる一品。春夏のベースメイクを格上げしてくれる注目コスメとして、ぜひチェックしてみてください♡