侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）、米国マイアミでベネズエラと準々決勝を戦う。負けたら終わりのトーナメント戦。打線は１次リーグでは不振だった近藤健介外野手の起用法にも注目が集まるが、デイリースポーツウエブ評論家・内田順三氏は「近藤はスタメンで使うべき」と後押しした。

◇ ◇

近藤が打てていないのはメンタル的な部分が大きい。あれだけのバッターでも、やはり大谷の後ろを打つということでプレッシャーもかかったのだろう。ベンチも様子や状態を見て（オーストラリア戦では）２番から３番にしたのだと思う。

彼ほどのバッターで打撃の質を考えれば、技術どうこうということはあまり関係ないよね。打撃で最も重要なのはタイミング。日本ラウンドではわずかに狂いが生じていたと思うが、微調整できれば、米国ラウンドでは十分に持ち味が出るだろう。岡本にしても村上にしても同じことが言えるが、頭でっかちになる必要はない。

試合になれば、９人全員が打つなんてことはないわけだから。ましてや日の丸を背負っている試合なら、『何とか打ってくれ』『全員で勝とう』という思いだけ。終わったことを追いかけていると深みにはまっていくだけだから、次にいいパフォーマンスを出せるよう切り替えることが必要だろう。

近藤は粘ることができて、選球眼もいい。井端監督も、そのままスタメンで使うんじゃないか。もちろん、練習の状態も含めて打順の並びを変えることはあるかもしれない。佐藤輝もいいパフォーマンスを出しているし、チェコ戦でホームランを打った周東もいる。ただ、佐藤輝は一発が欲しいところでの代打、周東の足はここ一番での切り札としてベンチに置いておきたい思いもあると思う。

大谷、鈴木、吉田のメジャー３人がさすがの活躍を見せている。準々決勝以降は、その３人に加えて村上と岡本、今年からメジャ−に行く２人が自分のパフォーマンスを出せるかもカギを握ってくる。相手投手も良くなるから、そうそう連打は見込めない。ここ一番での一本に期待したいね。