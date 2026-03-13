『デイヴ・ザ・ダイバー』の新規大型DLC「In the Jungle」が6月18日に配信開始されることが発表された。あわせて、PlayStation 5およびNintendo Switch 2向けに全DLCを収録したパッケージ版の発売も決定している。

【画像あり】新DLCも含むゲームのスクリーンショット

『デイヴ・ザ・ダイバー』は、ブルーホールにダイブして昼は魚を獲り、夜は海辺の寿司レストランで新鮮な寿司を提供するゲームだ。

新DLC「In the Jungle」では、舞台をジャングルへと移し、ジャングルの村「ウタラ」を拠点に新たな冒険が展開される。約10時間のコンテンツが収録されており、本編やこれまでのDLCとは異なるゲームシステムが体験できるという。

村「ウタラ」はリアルタイムで時間が流れる仕組みで、ダイビングでの魚獲りや果物・資源の収集など自由に過ごすことができる。村人たちのクエストをこなして関係を深めると、レストランの常連客になったり、貴重なプレゼントがもらえたりと、レストランビジネスにも影響が及ぶ。

ウタラにオープンする新レストラン「バンチョグリル」では、淡水魚を使った料理が登場。従来の「バンチョ寿司」とは異なり、デイヴが店内を自由に動き回り、複数のエリアにいる客に料理を届ける形式となる。

また、今回の舞台はブルーホールではなく巨大な淡水湖となる。本編では見られなかった水生生物や新たな料理のヒントが用意されている。新装備「ジャングルガン」は、ネットガン、ショットガン、スナイパーライフル、通常の銃に変形する万能武器で、状況に応じた武器切り替えが可能だ。

対象プラットフォームは、PC（Steam/Epic Games Store）、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch/Switch 2。価格は後日発表される。

パッケージ版については、「In the Jungle」を含む全DLCを収録した『デイヴ・ザ・ダイバー コンプリート・エディション』と、豪華特典グッズが同梱される『デイヴ・ザ・ダイバー コレクターズ・エディション』の2種類が、PlayStation 5およびNintendo Switch 2向けに発売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）