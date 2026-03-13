【衝撃の言動：男子編】「じゃあ僕も」カワ優しい〜疲れの取り方【第29話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、いろいろなことに疲れ果てているときに起こった一件です。
いろいろ大変すぎて疲れ果てているママが、大きなため息をひとつ。その姿を見ていた小1の息子くん。
息子「ママ、疲れてるね？」
そう言って息子くんはママの隣にちまっと座り込んだのです。「なんだろう」とママが思った次の瞬間、息子くんから衝撃の癒しワードが！
息子「じゃあ僕も一緒に疲れてあげるね」
ママと並び同じように床に座り込むと、大きなため息をひとつ。
息子「どう？ 半分くらいとれた？」
楽しいことやうれしいことを分かち合えるように、疲れも分け合えると信じて疑わない息子くん。「かわいい」＋「優しい」で「かわ優しい」！！ 新たな造語も飛び出すわが子のステキすぎる言葉。これからもその優しさ、忘れないでね！
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
