＜速報＞女王・佐久間朱莉が「70」で単独トップ 2連続ダボからカムバック
＜台湾ホンハイレディース 2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第2ラウンドが進行している。開幕2連勝を狙う女王・佐久間朱莉が1イーグル・4バーディ・2ダブルボギーの「70」をマーク。日本勢トップのトータル3アンダー・単独首位でホールアウトしている。
〈連続写真〉左ツマ先に注目！ コンパクトトップを作る佐久間朱莉
スタートの1番パー5で幸先良くバーディ発進を決めたが、3番からはまさかの2連続ダブルボギーを喫した。だが、続く5番で1つ取り返すと、後半10番パー5からはバンカーからチップインイーグルを奪取。その後も2つ伸ばし、終わってみればアンダーパーで首位戦線に浮上した。トータル2アンダー・単独2位にヌック・スカパン（タイ）。コースの難度と強風によって多くの選手がスコアを崩しており、現時点でアンダーパーは佐久間とスカパンの2人のみとなっている。トータルイーブンパー・3位に金澤志奈。トータル1オーバー・4位タイには鶴岡果恋、吉澤柚月、チェン・ミンロウ（台湾）が続いている。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳はトータル4オーバー・11位タイ。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル7オーバー・23位タイにつけている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。
〈連続写真〉左ツマ先に注目！ コンパクトトップを作る佐久間朱莉
