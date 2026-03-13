開幕戦Vの要因はジャンボ直伝の練習法！ 佐久間朱莉はバンカーで『3〜4y打ち』をひたすらやっていた
国内女子ツアー開幕戦で見事優勝を果たした佐久間朱莉。開幕戦で、実はバンカー打ちを繰り返していた姿が印象的だった。その真相をお伝えする。
【連続写真】体幹で始動した後、右肩を下げずにクリーンに打つ 佐久間朱莉のアプローチショット
◇ ◇ ◇開幕戦の初日のスタートから3日目の8番までの44ホールを連続ボギーなしで回りツアー記録を達成した上に、見事優勝を果たした佐久間朱莉。際立っていたのは、リカバリー率1位88.89%を記録したパーを拾うアプローチの技術だった。実は同大会のプロアマの日、佐久間の姿はバンカーにあった。3?4ヤード先に向かって、ひたすらウェッジで打つ地味な練習を行っていた。その理由を本人に聞いてみた。「結構アプローチの打点がバラバラなので、バンカーだとちゃんと当たらないと飛ばなかったりするんです。アプローチ練習の前にこれをやって、そのままショット練習をするとすごくいい感じになるので、取り入れました」少しでも右肩が下がるとダフって、ボールは手前に落ちてしまう。バンカーでは通常ヘッドをダフらせて打つが、いかにクリーンに打てるかがポイントとなる。佐久間の師匠であり昨年末に他界したジャンボ尾崎も、片山晋呉に勧めるなど、芯に当てるためのバンカー練習を重視していた。「ジャンボ邸にいるときから、この練習はよくしていました。このオフは特に重点的に取り組みました。オフはバンカーにこもっていました（笑）」佐久間のゴルフには、ジャンボの教えが着実に根付いている。■佐久間朱莉さくま・しゅり／2002年生まれ、埼玉県出身。2020年のプロテストをトップ合格。25年4月に悲願の初優勝を達成すると、勢いそのままに今季4勝を挙げる活躍を見せて年間女王に。26年は開幕1番から44H連続ボギーなしの記録で優勝。大東建託所属。◇ ◇ ◇●ジャンボのアプローチを徹底分析。 関連記事「ジャンボ尾崎の劇的チップインの数々は「“令和のアプローチ”をしていた」から生まれた!?【ジャンボ軍団解説】」をチェック
