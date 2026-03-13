“家業手伝う”TKO木本武宏、2ヶ月経った現状を明かす「幼稚園児レベルのアイデアしか出せてないかもやけど」
お笑いコンビ・TKOの木本武宏（54）が10日、自身のインスタグラムを更新。実家の車工場「キモトモータース（木本自動車）」の手伝いを始めて2ヶ月が経過した現在の心境と、試行錯誤しながら再建に励む様子を明かした。
【写真】80年続く実家の車工場を手伝うTKOの木本武宏
木本は1月の投稿で、80年続く家業を手伝うことを決めたと報告。芸人の仕事と両立して家業再建へ向き合う覚悟をつづっていた。
この日の投稿では「実家のキモトモータース（木本自動車)を手伝い始めて2ヶ月が経ってやっていくことが色々見えてきた」と書き出し、現状取り組んでいることを報告。従来の販売や車検だけでなく、軽自動車の買取と代車用レンタカーに注力したことで、「少しずつ回り出した。ほんの少しの変化やけど」と手応えをつづった。
SNSを通じたつながりや、他の車屋さんとのつながりを強化するなど、芸人として培った人脈や発信力を活かしつつ、「買い取った車を薄利でいいから短期間で販売を完了してしまう」「代車の足りない車屋さんに一社でも多くレンタカーを承る旨を伝えておく」「薄利でもそれに付随して細かな仕事がもらえるということも知った」と、小さなことの積み重ねが大事であることを実感している様子。
「しかし、工場は寒い。今まで任せてきた弟や父や従業員に感謝」と家族の苦労を労いつつ、「まだまだ幼稚園児レベルのアイデアしか出せてないかもやけどここから頑張らせてもらいます！」と、強い決意を表明した。
コメント欄には「ステキです」「素晴らしいです」「大変かもですが、頑張ってください！応援してます」などの声が寄せられている。
