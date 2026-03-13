WBCベネズエラ代表のルイス・アラエス選手が日本時間13日、日本代表との準々決勝が開催されるローンデポ・パーク（米/マイアミ）での練習後にインタビューに応じ、日本代表について話しました。

アラエス選手はMLBで3年連続首位打者を獲得。今大会は4試合で3番を務め、14打数7安打、2本塁打、9打点、打率.500。フォアボールは2つマークし三振数はわずかに1個とベネズエラの打線をけん引している選手です。

15日に準々決勝で対戦する日本代表の印象については「特に何かあるわけではない、今までと同じようにただそこに行ってプレーをするだけ」とコメント。ベネズエラ戦で先発予定の山本由伸投手について「彼はリーグでもトップクラスの投手の一人だ、でも打席に立って全力を尽くすだけ」と語りました。

日本代表に勝つためのカギについて聞かれると「試合をすること、楽しむこと、厳しい戦いになるがそこに行って楽しむことが必要」と笑顔で話し、大谷翔平選手については「自分にとってはただの選手の1人だ。みんな彼がスターであることは知っている。でもさっきも言ったようにグラウンドでただプレーするだけだ」とコメントしました。