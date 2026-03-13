スポーツ・コンベンションセンターの整備

鹿児島県が鹿児島港本港区に計画する新たな総合体育館=スポーツ・コンベンションセンターを巡って、設計業務の最優秀提案者には、「吊り屋根構造」を提案した「梓設計・SUEP・東条設計共同企業体」がすでに選ばれています。

県は13日、2次審査に残った5つの企業体の詳しい採点結果を公表しました。

県は鹿児島市のドルフィンポート跡地に、スポーツ・コンベンションセンターの整備を計画していて、去年12月から先月にかけて1次、2次審査を行いました。

5つの企業体が2次審査に進み、建築や都市計画の専門家ら8人の委員が最優秀候補者として提案した「梓設計・SUEP・東条設計共同企業体」が最優秀提案者に決まりました。

2次審査 採点結果の詳細は

13日は、この2次審査の採点結果の詳細が公表されました。

▼「梓設計・SUEP・東条設計共同企業体」は80.8点

▼次点の「坂茂建築設計・松田平田設計・永園設計共同企業体」は71点

▼「オンデザイン・工藤浩平建築設計事務所設計共同企業体」は53.4点

▼「日建・下舞設計共同企業体」は48.8点

▼「佐藤総合計画・三反田設計共同企業体」は47点でした。

最優秀提案者の「梓設計・SUEP・東条設計共同企業体」は、桜島の景観との調和を考えた「吊り構造の屋根」などが高く評価されました。

次点の「坂茂建築設計・松田平田設計・永園設計企業体」と最優秀提案者との差は9.8点で、「最高点をつけた委員の数は、最優秀提案者と互角だった」と講評されました。

5つの企業体の採点結果や講評は、県のホームページで公開されています。

