パラリンピックで地元勢が、今大会2つ目のメダルを獲得しました！

【写真を見る】アルペンスキー村岡桃佳選手 ｢悔しい気持ちはあるが、本当にやりきった｣ミラノ・コルティナパラリンピックで2つ目のメダル獲得

日本時間3月7日に開幕し、熱戦が続くミラノ・コルティナパラリンピック。12日、アルペンスキー女子大回転が行われ、スーパー大回転に続きメダル獲得を狙うトヨタ自動車所属･村岡桃佳選手が登場しました。

大回転ではこれまで2大会連続でメダルを獲得していて、村岡選手にとって大本命ともいえる種目。

「悔しい気持ちはあるが、本当にやりきった」

この大回転は2本の合計タイムで順位が決まる種目で、村岡選手は2本とも着実に滑りきり、見事2位！

冬季パラ日本勢最多メダルとなる、通算11個目のメダル獲得となりました。



（村岡選手）

「三冠を目指していたので、悔しい気持ちがあるが、きょうの自分の滑りは本当にやりきったなと。ベストを尽くせた滑りではあったので、結果としてメダルが取れて、すごくうれしいです」