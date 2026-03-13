プロ野球・ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡は開幕前日の１３日、ＤｅＮＡ戦（１４日午後１時半開始）に向けて会場のちゅ〜るスタジアム清水で調整した。開幕戦の先発が決まっている前巨人の笠島尚樹投手（２３）が、軽めの調整を済ませた。

初のオープニングゲームの先発に指名された右腕は、キャッチボールのあとランニングなどで汗を流した。加入２年目で初めて任された大役。３月初旬に伝えられ「指名していただいて光栄。やってやろう、という気持ちです」と決意表明した。ＤｅＮＡの攻撃陣に対しては「足の速い選手が多いというイメージがあるので、そこは注意したい」と警戒した。

同世代の存在が励みになっている。ＷＢＣの侍ジャパンで活躍する中日・高橋宏斗は、２０２０年ドラフト組の同期生。「だいぶ越されているけど、すごく刺激にはなる」。高橋と同じＮＰＢの舞台に戻るためにも、開幕からギアを上げていくつもりだ。

「僕の中では１月の合同自主トレのころから、開幕は笠島とは思っていた」という赤堀元之監督（５５）は「攻める気持ちで向かっていってもらいたい」と期待を寄せる。ＮＰＢ復帰を目指し、チームに２年連続の開幕白星を呼び込む。