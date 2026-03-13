アウトドア用品ブランドのコールマンを展開するニューウェルブランズ・ジャパン合同会社と、日本サッカー協会（JFA）が「ＪＦＡソーシャルバリューパートナー契約」を締結し、両者によるコラボプロジェクト説明会が１３日、都内のＪＦＡサッカー文化創造拠点「ｂｌｕｅ―ｉｎｇ！」で開催された。

説明会にはコールマンの中里豊社長、ＪＦＡの湯川和之専務理事が登壇。コールマンのアウトドア用品を活用し、「ＪＦＡキッズフェスティバル」などを通じてサッカーシーンにおける暑熱対策に取り組んでいくことを明かした。

昨今、サッカー界では特に子供達のプレー環境において、暑熱対策が重要な課題に。今回のプロジェクトでは、アウトドアで使用するシェードなどを活用し、ハーフタイムや休憩時に選手たちを直射日光から守るなど、さまざまな提案がなされた。担当者によると、特殊な加工を施した同社製品のシェードを使用すると、炎天下と比較して約１３度の気温低下を作り出すことができるという。

コールマンの中里社長は「サッカーをする環境を、少しでも高めたい。そんなサポート役に徹することができれば」と語り、ＪＦＡとともにサッカーファミリーのための環境作りを進めていくと話した。